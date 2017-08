'Noord-Korea kan problemen krijgen zoals weinigen ooit gehad hebben'

Mocht het zo ver komen dat de Noord-Koreaanse raketten landen in het Amerikaans grondgebied, betekent dat niet per direct dat NAVO-landen verplicht zijn om zich aan te sluiten bij de Verenigde Staten in een eventuele oorlog. Een NAVO-woordvoerder liet vandaag weten dat Guam geen deel uitmaakt van het gebied waarvoor de bijstandsplicht in het Noord-Atlantisch Verdrag geldt.



Het zou dus een puur politieke beslissing van de geallieerden zijn om bij een aanval op Guam de clausule van wederzijdse bijstand op grond van artikel 5 in te roepen. In artikel 5 van het Noord-Atlantisch Verdrag hebben de geallieerden vastgelegd 'dat een gewapende aanval op één of meerdere NAVO-landen wordt beschouwd als een aanval tegen allen'. Maar in NAVO-kringen wordt benadrukt dat het onwaarschijnlijk is dat de bondgenoten e Verenigde Staten militaire steun zullen weigeren.