Obamacare overleeft Amerikaanse Senaat

De 'skinny repeal' is een wetsvoorstel van acht pagina's dat een aantal cruciale elementen van het huidige zorgstelsel zou schrappen. Senator John McCain stemde vandaag op het beslissende moment tegen, samen met Lisa Murkowski en Susan Collins. Dit betekent een zware nederlaag voor president Donald Trump en zijn partij.



De conservatieven beloofden zeven jaar lang een eind te zullen maken aan Obamacare zodra ze aan de macht zouden zijn. Het was ook een belangrijke verkiezingsbelofte van Trump tijdens de campagne.



Eerder deze week haalden twee wetsvoorstellen voor een uitgebreidere vervanging van Obamacare het ook al niet. Trump reageert zoals gebruikelijk via Twitter, met de opmerking: ,,3 Republikeinen en 48 Democraten lieten het Amerikaanse volk in de steek. Zoals ik al vanaf het begin zei, laat Obamacare imploderen, en handel dan. Kijk!''



De zorgwet Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare, zorgde onder andere dat 20 miljoen Amerikanen een ziektekostenverzekering kregen. Het is de belangrijkste binnenlandse prestatie van voormalig president Barack Obama.