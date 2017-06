Officials: aanslagpleger Notre-Dame was doctoraalstudent

De man die gisteren met een hamer een politieman aanviel bij de Notre-Dame in Parijs is een voormalige journalist die bezig was met zijn doctoraalscriptie. Hij werd er niet van verdacht geradicaliseerd te zijn, zeggen officials van de universiteit en van de Franse regering.

Farid I. (40) was in het bezit van een studentenkaart met daarop zijn leeftijd en zijn afkomst: Algerije. De politie plaatste vraagtekens bij het document maar die werden vandaag volledig weggenomen door de rector van de Universiteit van Lotharingen. Volgens Pierre Mutzenhardt staat de aanslagpleger er daadwerkelijk ingeschreven als student en werkte hij sinds 2014 aan een scriptie over Noord-Afrikaanse media. In het verleden was I. journalist voor media in Noord-Afrika, zo verklaarde de rector tegenover radiostation France Bleu. ,,Er zijn nooit problemen met hem geweest en er is evenmin iets vreemds aan hem ontdekt."

Quote Hij geloofde sterk in democratische idealen, de uitdrukking van het vrije denken in de joiurnalistiek Scriptiebegeleider Arnaud Mercier Scriptiebegeleider Arnaud Mercier verklaarde tegenover de Franse nieuwszender BFM TV dat I. Zweeds, Arabisch en Frans spreekt en dat in zijn cv staat dat hij als journalist heeft gewerkt in Zweden en Algerije. ,,Hij was iemand die sterk geloofde in democratische idealen, de uitdrukking van het vrije denken in de journalistiek. Niets maar dan ook niets voorspelde dat hij op een dag een jihadi zou zijn die die een politieman wilde doden in de naam van wat dan ook", aldus de hoogleraar Politieke Communicatie.

Volgens regeringswoordvoerder Christopher Castaner bestempelde de politie de aanval gisteren al snel tot 'een terreurdaad' vanwege I.'s uitlatingen. Hij schreeuwde 'Dit is voor Syrië' tijdens zijn aanval op de politieman. Die raakte lichtgewond. Toegesnelde collega's schoten zijn belager direct neer. Hij ligt met een schotwond in de borst in het ziekenhuis.

