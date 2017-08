Olifanten redden toeristen in safaripark Nepal uit benarde positie

Eerste trouwfoto's uit Maleisië: Dennis uit Lisse trouwt zijn prinses

11:00 Het is zover: vanmorgen is Dennis Verbaas uit Lisse getrouwd met zijn Maleisische prinses Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim (31). Dennis' ouders Martin en Henriette, zijn broer en zus (Denny en Denise) en vrienden uit Nederland waren erbij in het paleis in de zuidelijke staat Johor, waar de sultansdochter vandaan komt.