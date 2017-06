'Ontvoerde Derk Bolt komt over enkele uren vrij'

Volgens Claro heeft de Nationale Ombudsman vandaag met succes bemiddeld voor de vrijlating van Bolt en de cameraman. Of dat daadwerkelijk zo is, is onduidelijk. In de Comisión Humanitaria zitten vertegenwoordigers van verschillende instellingen en organisaties die mensenrechten beschermen. De website Caracol Radio is vooralsnog het enige Colombiaanse medium dat rept over een op handen zijnde vrijlating.

Colombiaanse media meldden vandaag dat leden van guerillabeweging ELN (Ejército de la Liberación Nacional) de twee Nederlanders ontvoerden maar daarover bestaat officieel nog geen zekerheid volgens de Colombiaanse minister van Binnenlandse Zaken. ,,We hebben van de ombudsman vernomen dat de twee verdwenen zijn en zoeken bevestiging van hun ontvoering. Speculatief zou je kunnen zeggen dat de twee in handen zijn gevallen van gewapende groepen die in het gebied opereren maar dat scenario kunnen we nog niet bevestigen", zo verklaarde Guillermo Rivera vanmorgen om zeven uur plaatselijke tijd (14 uur Nederlandse tijd) tegenover de nationale radiozender RCN.

Mocht de Colombiaanse guerillabeweging ELN de ontvoering van de Nederlandse journalisten opeisen dan is dat volgens de bewindsman iets waarmee ernstig rekening moet worden gehouden tijdens de vredesonderhandeling met het Nationaal Bevrijdingsleger. Die vinden momenteel plaats in Cuba. ,,Vanaf het eerste moment is bij de ELN aangedrongen op de noodzaak om publiekelijk afstand te nemen van ontvoeringen als politiek drukmiddel. Daardoor is aan de onderhandelingstafel nog geen vooruitgang geboekt op andere thema's", aldus minister Rivera.

Prioriteit

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wilde vandaag niet spreken van ontvoering. Woordvoerder Daphne Kerremans: ,,Ze worden tegen hun wil in vastgehouden. Dit heeft de hoogste prioriteit. We zijn hard bezig deze zaak op te lossen. We denken niet dat het in het belang van deze zaak is om meer naar buiten te brengen. Alle aandacht kan de zaak schaden en hun veiligheid in gevaar brengen. Vaak is radiostilte de beste aanpak in ontvoeringszaken zoals deze."

Het tweetal was in het Zuid-Amerikaanse land op zoek naar de biologische moeder van een door Nederlanders geadopteerd meisje, aldus de Colombiaanse krant El Tiempo. De ontvoering was volgens de krant in de plaats El Tarra in de noordelijke deelstaat Norte de Santander, aan de grens met Venezuela.