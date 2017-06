Op Bali ontsnapte crimineel zegt te feesten in Amsterdam

Shaun zou volgens Australische media verschillende keren hebben aangegeven dat hij zich nu onder meer in nachtclubs in Amsterdam ophoudt. Hij kon na zijn ontsnapping op Bali niet eenvoudig terug naar Australië, omdat hij daar ook wegens drugscriminaliteit wordt gezocht.

De man uit Perth zou zichzelf verraden hebben door via Facebook in te checken in Amsterdam. Hij liet zichzelf ook taggen in een foto die werd gemaakt in club Air.