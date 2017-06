Opa gaat volledig uit zijn dak op hardrock van Metallica

Filerijders hebben in Amerika een seniore automobilist gespot die in zijn wagen met open ramen volledig uit zijn dak ging op een nummer van hardrockformatie Metallica. De opa, zo is te zien in een YouTube-filmpje, bonkt met zijn hoofd ritmisch tegen de stoel, ramt en drumt op het stuur en laat ook nog een knap staaltje headbangen zien terwijl uit de luidsprekers keiharde muziek klinkt.