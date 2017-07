Ophef om ongepaste gaskamervideo Amerikaanse politicus

Geen podium

Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau, waar het kamp onder valt, is niet te spreken over de actie van Higgins. ,,Iedereen heeft recht op persoonlijke reflecties'', schreef de organisatie op Twitter. ,,Maar in een voormalige gaskamer zou bedroefde stilte moeten heersen. Het is geen podium.''



De organisatie deelde later nog een foto van het bord buiten de gaskamer. ,,U bevindt zich in een gebouw waar de SS duizenden mensen heeft gedood. Blijf alstublieft stil: denk aan hun lijden en toon respect voor hun nagedachtenis'', luidt het opschrift.