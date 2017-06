'Oud-premier Israël komt vervroegd vrij'

Erdogan wil Turkse Duitsers toespreken tijdens G20

11:17 De Turkse president Erdogan heeft de Duitse regering gevraagd binnenkort een toespraak te mogen houden voor zijn landgenoten in de Bondsrepubliek. Erdogan komt in juli naar de top van de G20 in Hamburg en wil in de marge zijn aanhang in Duitsland op een toespraak 'trakteren'.