Oud-premier Schotte in hoger beroep: ik ben onschuldig

In die zaak werd Schotte in 2016 veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke celstraf en vijf jaar ontzetting uit het passieve kiesrecht voor onder meer ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. Ook Schottes levenspartner Cicely van der Dijs werd veroordeeld. Ook zij verklaarde maandag onschuldig te zijn.



De rechtbank achtte vorig jaar bewezen dat Schotte geld heeft aangenomen van een Italiaanse zakenman die op Sint Maarten woont, Francesco Corallo. Daarbij zijn valse facturen verstuurd vanuit het bedrijf van Van der Dijs. Volgens Schotte was Corallo vroeger 'een vriend'. Schotte ontkende dat hij iets te maken heeft gehad met de facturen.



De advocaat van het stel, Geert-Jan Knoops, stelde aan het begin van de zaak dat de rechtbank niet ontvankelijk moest worden verklaard. Twee anonieme mails zouden aanleiding hebben gegeven tot het onderzoek in de zaak-Babel. Volgens Knoops is onduidelijk of twee anonieme mails die aanleiding waren voor het onderzoek daadwerkelijk bestaan. Hij wist het Hof niet te overtuigen. Dinsdag gaat de zaak verder.