Oud-premier Schotte: schuldig of slachtoffer van politiek proces?

Schotte werd in 2016 door de rechtbank veroordeeld tot drie jaar onvoorwaardelijke celstraf en vijf jaar ontzetting uit het passieve kiesrecht, waardoor hij zich niet meer verkiesbaar zou kunnen stellen. Hij ging in hoger beroep en zei slachtoffer te zijn in een politiek gemotiveerd proces. In hoger beroep eiste OM dezelfde straf. ,,Alle zaken zijn uit hun context getrokken. Het enige dat ik deed, is geld en donaties ophalen voor mijn partij MFK. Niemand verwachtte daar ooit iets voor terug”, zei Schotte aan het einde van zijn hoger beroep.



Het OM vond Schotte schuldig aan ambtelijke corruptie en valsheid in geschrifte. De rechtbank achtte in 2016 bewezen dat Schotte geld aannam van de Italiaanse zakenman Francesco Corallo, die op Sint Maarten woont en een Nederlands paspoort heeft. Daarbij zijn valse facturen verstuurd vanuit het bedrijf van zijn levenspartner Cicely van der Dijs. Schotte noemt Corallo een vriend van vroeger en ontkent enige betrokkenheid bij de facturen.



Van der Dijs hoorde negen maanden cel en negen maanden voorwaardelijk tegen zich eisen – dezelfde straf die zij in 2016 van de rechtbank kreeg opgelegd. Over haar man zei ze: ,,Ik vind het moeilijk om te zien dat mijn man, die zich zo inzet voor Curaçao, wordt weggezet als een crimineel.”



Geert-Jan Knoops, de advocaat van het stel, probeerde de zaak niet ontvankelijk te laten verklaren in het begin van de zaak. Hij twijfelde aan het bestaan van de twee anonieme mails die aanleiding zouden hebben gegeven tot het onderzoek in de zaak. Hij wist het Hof niet te overtuigen.