Ouders geven strijd op: 'Het is te laat voor baby Charlie'

De rechter zou vandaag en morgen in hoger beroep - in verband met nieuw bewijs - oordelen of Charlie in leven zou worden gehouden voor een eventuele behandeling in Amerika. Charlie heeft een zeldzame genetische afwijking waardoor progressieve spierzwakte en hersenschade ontstaan. De Britse artsen die de baby tot dusver hebben behandeld, geloven niet dat Charlie nog kan worden geholpen, doordat hij al onherstelbare hersenschade heeft opgelopen.



De ouders besloten vandaag zelf de knoop door te hakken. Terwijl hun advocaat in de rechtszaal vertelde dat er 'geen tijd meer was baby Charlie', huilden Chris Gard en Connie Yates. Ze vochten al een lange tijd tegen het besluit om zijn beademing stop te zetten.



De ouders zamelden meer dan een miljoen euro in om een nieuwe experimentele behandeling in de VS mogelijk te maken. Volgens een Amerikaanse arts is er namelijk tot 10 procent kans dat die behandeling effect heeft.