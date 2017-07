Ouders in Italië krijgen boete als ze hun kinderen niet inenten

Rode hond

De verplichte inenting is niet alleen tegen mazelen, maar ook tegen onder andere rode hond, waterpokken, bof en kinkhoest. Op dit moment is 87 procent van de Italianen tegen de ziektes ingeënt. Maar volgens Lorenzin is 95 procent noodzakelijk om verspreiding tegen te gaan.

Duizenden mensen hebben tegen de verplichte inenting geprotesteerd omdat ze bijwerkingen vrezen. Ook in andere landen in Europa en in de Verenigde Staten worden kinderen vaker niet gevaccineerd om die reden. Afgelopen jaar stierven 35 jonge kinderen in Europa aan de gevolgen van mazelen.

In Nederland bestaat geen vaccinatieplicht. Dat was in het verleden ook niet nodig omdat de meeste ouders het als hun plicht zagen om hun kinderen in te enten. Volgens het RIVM daalt de vaccinatiegraad echter in Nederland. Ook jeugdartsen merken naar eigen zeggen dat steeds meer ouders gaan twijfelen over het nut van de vaccinaties. De artsen krijgen zelfs van het RIVM een cursus in het omgaan met kritische ouders. Er gaan inmiddels dan ook voorzichtig stemmen op om vaccinaties ook in Nederland verplicht te stellen als kinderen bijvoorbeeld naar de kinderopvang gaan.