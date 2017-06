Parlement Macron bijgespijkerd: eerst verpleegster, nu Kamerlid

Achter haar komen al weer de volgende kersverse En-Marchekamerleden aanlopen. Ze sjouwen koffers achter zich aan, kijken bewonderend rond, en poseren trots als meegereisde familieleden foto's van ze maken tussen de zuilen en het marmer. Alsof ze op schoolreisje zijn. Als een camerateam opduikt, wordt er zenuwachtig gegiecheld. ,,Ik ben kandidaat van.... euh... oh nee, ik ben géén kandidaat meer, ik ben nu echt parlementslid van En Marche'', stottert nieuwkomer Xavier Paluszkiewicz in de microfoons die journalisten voor zijn mond houden. ,,Ik heb nog nooit aan politiek gedaan'', zegt Coralie Dubost even later, als haar foto's genomen zijn. Ze werkte als juriste in het bedrijfsleven en aan de universiteit. Nu stapt ze voor het eerst in haar leven de 300 jaar oude Assemblée Nationale binnen, het centrum van de Franse democratie. ,,Het voelt echt heel bijzonder.''

Schoolbanken

Het afgelopen weekend zaten de nieuwe parlementariërs van En Marche 'in de schoolbanken'. De partij hield een seminar om ze wegwijs te maken in het labyrint van de Franse politiek. ,,Het zijn best lange dagen, hoor! Het was van 9 tot 12 en van half 2 tot 6!'', vertelt Sereine Mauborgne, wijkverpleegster uit Cogolin, vlakbij Saint-Tropez, en sinds een week Kamerlid. ,,We spraken met ministers en politicologen. In werkgroepen praatten we over ons werk in de Kamer en over de partij.'' Coralie Dubost: ,,Er is uitgelegd hoe het parlement en commissies werken. Het ging over wetten en hoe die gemaakt worden. En over het programma van En Marche natuurlijk, hoe we dat om willen zetten in beleid.''