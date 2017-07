Parlementslid Rusland: Verslechtering betrekkingen met VS onvermijdelijk

,,Gezien de unanieme stem in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor een sanctiepakket tegen Rusland, Iran en Noord-Korea zal er geen doorbraak plaatsvinden in de Amerikaans-Russische betrekkingen. In feite is een verdere verslechtering in de bilaterale samenwerking onvermijdelijk'', schrijft Kosatsjev.



Ook de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov ziet geen ruimte om de verhoudingen tussen Moskou en Washington in de nabije toekomst te verbeteren. De nieuwe sancties tegen Moskou brengen de relaties in onbekende wateren, zei Riabkov volgens nieuwsagentschap Interfax.