Pizza-ongeluk in Verenigde Staten: snelweg bedolven onder pepperoni

Een nachtmerrie voor wie graag een diepvriespizzaatje in de oven legt. Een vrachtwagen is gisteren in de Amerikaanse staat Arkansas tegen de vangrail geslagen, waardoor de chauffeur zijn volledige lading door de lucht zag vliegen. Het gevolg: een snelweg bezaaid met pizza's.