'Pizzeriabaas gaf gouden tip die leidde tot aanhouding kettingzaagman'

Liman Kabashi van Pizzeria Pipponi in Thalwil zag de 'kettingzaagman' omstreeks half zes gisteravond voorbij zijn restaurant lopen. ,,Hij kwam uit de richting van het station. Ik herkende zijn gezicht meteen van de opsporingsfoto's. Hij had een tas bij zich en liep in de richting van de Migros-supermarkt. Zonder aarzeling besloot ik hem te volgen. Ik wilde er zeker van zijn dat hij het was voordat ik de politie zou bellen. De man maakte een dromerige indruk en leek in zichzelf gekeerd. Na te hebben geconstateerd dat hij de gezochte persoon was, heb ik via Whatsapp bevriende politiemensen geïnformeerd", zo verklaarde de pizzeriabaas tegenover de Zwitserse nieuwssite.