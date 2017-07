Poetin hint naar 'vergelding' na Amerikaanse sancties

Poetin, op bezoek in Finland, gaf commentaar op de stemming in het Huis van Afgevaardigden dinsdag om nieuwe sancties aan Moskou op te leggen wegens de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De sancties hebben nog wel goedkeuring nodig van de Senaat.

De Russische president heeft herhaaldelijk Amerikaanse beschuldigingen van inmenging in de presidentsverkiezingen tegengesproken. Hij zei dat Moskou pas zal beslissen over vergeldingsmaatregelen als de definitieve tekst van de voorgestelde sanctiewet bekend is.

Vergelding

,,Zoals u weet, oefenen we terughoudendheid en geduld uit, maar op een gegeven moment zullen we met een vergelding moeten komen. Het is onmogelijk om deze lompheid naar ons land eindeloos te verdragen'', zei Poetin op een persconferentie. Hij noemde de voorgestelde Amerikaanse sancties 'extreem cynisch' en een poging van Washington zijn eigen geopolitieke belangen te beschermen ten koste van zijn bondgenoten in Europa.