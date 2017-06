Politie schiet man neer na aanval met hamer bij Notre-Dame in Parijs

De politie in de Franse hoofdstad riep mensen direct via Twitter op weg te blijven van Notre-Dame. De kathedraal werd na het incident meteen afgesloten. Op dat moment bevonden zich ongeveer negenhonderd mensen in het gebouw.



Vlak voor het begin van de avond werden zij één voor één naar buiten gelaten. De bezoekers werden daarbij gefouilleerd, maar dat ging volgens een ooggetuige zonder slag of stoot. Niemand van de aanwezigen in de Notre-Dame is gewond geraakt bij het incident.