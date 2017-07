Politie verijdelt aanslag op vliegveld Sydney

Duizenden bezoekers Tomorrowland Barcelona geëvacueerd na brand

Alle bezoekers van het muziekfestival Tomorrowland Unite in het Spaanse Barcelona zijn geëvacueerd nadat een enorme brand uitbrak op het hoofdpodium. De brand ontstond na een defect in de luidsprekers. Volgens de hulpdiensten moesten meer dan 22.000 mensen vluchten uit het Parc de Can Zam.