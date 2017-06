Politiechef: Bolt en Follender zijn snel vrij

Volgens de Colombiaanse politiecommandant Quintero van het departement Norte de Santander willen de guerrilleros tonen dat ze macht hebben. ,,En dat doen ze het beste met buitenlanders, zodat er veel internationale publiciteit bij komt kijken.''

De Nederlanders werden afgelopen zaterdagmiddag 'tegen hun zin in' vastgenomen door het ELN, een marxistische guerillabeweging, in het Colombiaanse departement Norte de Santander. De politiecommandant van het departement, George Quintero, is nauw betrokken bij de onderhandelingen met de ontvoerders en verwacht dat er snel een overeenkomst over hun vrijlating wordt gesloten.

In het kantoor van de politiechef hangt een kaart met de zone waar de twee journalisten verblijven. ,,Dit hele gebied, het noorden van het departement, is een mix van territoria. Het ELN opereert hier, maar ook EPL (Ejército Popular de Liberación) en criminele bendes. Daarnaast zorgt de grens met Venezuela voor problemen door de gigantische drugshandel'', legt Quintero uit.

Locatie

Quote Je moet echt weten wat je doet voordat je dit gebied betreedt Politiecommendant George Quintero Volgens hem zijn de presentator en cameraman via Cúcuta, hoofdstad van het departement, naar Filo de Gringo en vervolgens naar Versalles gereisd. Daar zou het ELN de mannen hebben ontvoerd. Quintero: ,,We weten niet precies waar ze zich bevinden. We vermoeden dat ze richting het westen, in de buurt van de gemeente Convencion verblijven.'' De communicatie verloopt stroef vanwege beperkte middelen in het rurale gebied. De politiechef weet zeker dat de journalisten in goede omstandigheden verkeren. ,,Er is contact geweest met verschillende personen die dat bevestigen, maar we hebben Bolt en Follender zelf niet gesproken.'' Volgens de kolonel heeft Derk Bolt medicijnen nodig tegen diabetes. Een snelle bevrijding is daarom extra van belang.



Het verbaast de kolonel dat de twee Nederlanders niet van tevoren advies hebben ingewonnen bij de lokale autoriteiten. ,,Normaal gesproken kondigen journalisten hun komst aan en kunnen we de risico's inschatten. Dit is in het geval van de Nederlanders niet gebeurd.'' De regio wordt steeds vaker gemeden door journalisten, nadat vorig jaar rond deze tijd een Spaanse journaliste werd ontvoerd. ,,Je moet echt weten wat je doet voordat je dit gebied betreedt. Wij als lokale autoriteit waarschuwen altijd voor de flinke risico's'', zegt Quintero.

In de hoofdstad van departement Norte de Santander, Cúcuta, gaat het leven gewoon door. Het nieuws over de twee Nederlanders is niet volledig doorgedrongen tot de lokale bevolking.

Quote Het is een oorlog tussen groeperingen in dat gebied. Je moet daar niet komen Oud-politicus Jorge Quintero

Van een ontvoering meer of minder kijken de inwoners niet meer op. Afgelopen zondag zijn acht jonge Colombianen ontvoerd in hetzelfde gebied, maar daar wordt niets over gezegd in de media. ,,Alleen buitenlanders tellen'', schampert Sulay Garcia. ,,Sinds twee jaar is deze stad gevaarlijker geworden, vooral door de economische onrust in Venezuela. Ze steken de grens over en komen hier stelen'', zegt de verkoopster verontwaardigd. Van de verdwijning van de Nederlandse journalisten heeft ze nog niets gehoord.

Bij Hotel Ramada, waar de journalisten vorige week verbleven, houdt het personeel de kaken stijf op elkaar. ,,Ik kan alleen bevestigen dat zij hier een paar nachten hebben geslapen'', zegt een medewerker.

In een café verderop zit Jorge Quintero. Hij excuseert zich voor wat er met Bolt en Follender is gebeurd. ,,Zo triest'', mompelt hij. De oud-politicus vertelt: ,,Het is een oorlog tussen groeperingen in dat gebied. Je moet daar niet komen. Net als de FARC praat het ELN wel over vrede, maar ondertussen doen ze het tegenovergestelde'', concludeert hij.

Vredesproces