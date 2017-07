President Venezuela noemt Trump in reactie op sancties een 'keizer'

Tekort aan bloedplasma dreigt door één patiënt: donoren gezocht

31 juli Het Rode Kruis in België doet een opvallende oproep: 'We zoeken mensen met bloedgroep AB die vandaag, morgen of volgende week plasma willen komen geven.' Welgeteld één patiënt heeft momenteel zoveel plasma (een belangrijk onderdeel in het bloed) nodig en dat weegt op de voorraad. In België heeft slechts vijf procent bloedgroep AB.