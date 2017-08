Prins Philip met pensioen: 22.219 optredens en talrijke onbeholpen uitspraken

Het zit er op voor de prins met zijn markante gezicht en soms onbeholpen uitspraken. Philip is met pensioen. Op 96-jarige leeftijd.

Prins Philip is met pensioen

• 96 jaar oud



• Vergezelde koningin Elizabeth 70 jaar



• 22.219 publieke optredens sinds 1952



• Lid, voorzitter of beschermheer van 785 organisaties



• Vier miljoen jongeren steunen zijn sportfonds Duke of Edingburgh Awards

De echtgenoot van de koningin Elizabeth, heeft zijn laatste eigen officiële, publieke optreden gehad. Hij heeft er een duizeling groot aantal gehad, 22.219 om precies te zijn.



Gistermiddag woonde de prins een parade bij van de koninklijke marine bij Buckingham Palace. De militairen hadden een tocht van 2678 kilometer afgelegd om geld in te zamelen voor een van de liefdadigheidsinstellingen van de prins.



Ooit was Philip zelf kapitein-generaal bij de marine. Doordat hij trouwde met de koningin, moest hij een carrière op zee opgeven.



Philip kondigde in mei van dit jaar zijn pensioen aan maar verscheen sindsdien nog bij tal van gelegenheden. Nu hoeft de Hertog van Edinburgh geen handjes meer te schudden, lintjes te knippen en plaquettes te onthullen.

De prins zal zijn vrouw alleen nog in nog in uitzonderlijke situaties vergezellen. Philip wordt beschouwd als de belangrijkste factor die de lange regeerperiode van de koningin mogelijk maakt. Koningin Elizabeth noemde haar man een 'steun en toeverlaat'. De 91-jarige vorstin zelf, die al 65 jaar op de troon zit, is niet van plan om het rustiger aan te doen.

Volledig scherm Prins Philip in mei, de maand waarin hij bekend maakte met pensioen te gaan. © AFP

Lady Myra Butter, die de Philip al sinds haar negende kent, zei op de Britse radio dat het volk hem zal missen. ,,Hij is een stabiele factor in het leven van de Britten en stond altijd klaar voor de koningin. Ik denk dat we heel erg veel geluk hebben met hem.''

De prins staat bekend om de losse manier waarop hij altijd met zijn functie is omgegaan. Mensen kunnen aan hem zien dat hij niet altijd zin had in zijn verplichtingen. Tegelijk staat hij er om bekend geen blad voor de mond te nemen. Hij houdt niet zo van de Britse stijfheid. Zijn informele manier en humor maken hem geliefd maar prins grapjas, zoals hij ook wel wordt genoemd, vliegt wel eens uit de bocht.

Enkele voorbeelden:

Tijdens de economische recessie in 1981: ,,Iedereen zegt de hele tijd meer vrije tijd te willen. Nu klagen ze dat ze werkloos zijn.''

1984: 'Jullie zijn vrouw, nietwaar?' In Kenia na het aannemen van een cadeau van lokale bewoonsters.

1986: ,,Als jullie hier nog langer blijft, krijg je spleetogen.' Tegen een groep Britse studenten in China.

1994: ,,Stammen jullie niet af van de piraten?'' Tijdens een bezoek aan de Kaaimaneilanden.

1995: ,,Hoe houden jullie de mensen hier lang genoeg van de drank af, zodat ze slagen voor hun rijexamen?'' Tegen een Schotse rijinstructeur.

1999: ,,Doof? Geen wonder dat je doof bent als je daar gaat staan.'' InCardiff tegen een groep doven die naast een steel band stond.

2001: ,,Je bent veel te dik om astronaut te worden.'' Tegen een 13-jarige jongen die de prins vertelde dat hij de ruimte in wilde.

2002: 'Gooien jullie nog altijd met speren naar elkaar,?' Bij een bezoek aan de Aboriginals, de inheemse bewoners van Australië.

2002: 'Je lijkt wel een zelfmoordterrorist' Tegen een jonge Schotse politieagente met een kogelvrij vest aan.

2012: 'Ze pakken me op als ik die rits open zou openen' Tegen een 25-jarige ambtenaar die een jurk droeg met een rits aan de voorkant.

2013: ,, Er zal wel geen hond meer in de Filipijnen wonen als jullie hier allemaal in de verpleging aan de slag gaan.'' Tegen een groep Filipijnse verpleegsters in het ziekenhuis van Luton.

2013: ,,Kinderen gaan naar school omdat hun ouders ze niet thuis willen hebben.'' Tegen Malala Yousafzai, die een aanslag door de radicaalislamitische taliban overleefde en zich nu inzet voor het recht op onderwijs.

2017: ,,Je ziet er uitgehongerd uit.'' Tegen een oude bewoner van een verpleeghuis.

Volledig scherm © Photo News