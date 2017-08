Problemen door noodweer Oostenrijk voorbij

Noord-Koreaanse en Zuid-Koreaanse ministers praten kort op Aziatische top

8:42 De ministers van Buitenlandse Zaken van de beide Korea's hebben elkaar zondag gesproken in de Filipijnse hoofdstad Manilla, voor aanvang van een regionaal forum over veiligheid. Dat melden Zuid-Koreaanse media. De ontmoeting is opmerkelijk omdat de twee landen officieel in oorlog zijn en de spanningen de afgelopen weken stegen.