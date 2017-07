Rechter: Geweigerden Tomorrowland mogen tóch naar binnen

Kermisgangers uit attractie geslingerd: dode en zeven gewonden

13:11 In de Amerikaanse staat Ohio is een ernstig ongeluk gebeurd met een kermisattractie. Bij een ritje in de 'Fire Ball' werden meerdere mensen in volle vaart uit de attractie geslingerd. Daarbij kwam een 18-jarige man om het leven, zeven anderen raakten gewond. De attractie is gemaakt door het Nederlandse bedrijf KMG.