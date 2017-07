Relschoppers stichten brand na anti-G20-protestmars in Hamburg

On­der­han­de­lin­gen over hereniging Cyprus mislukt

4:54 De onderhandelingen om een eind te maken aan het vier decennia durende conflict in Cyprus zijn mislukt. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties maakte in de nacht van donderdag op vrijdag bekend dat de gesprekken over hereniging in Zwitserland geen resultaat hebben opgeleverd.