Ruimtesonde Cassini begint aan zelfmoordmissie op Saturnus

Het onbemande ruimtevaartuig vliegt tijdens een duikvlucht in steeds kortere banen rond de planeet om uiteindelijk in de atmosfeer vernietigd te worden.

De sonde is twintig jaar actief geweest. Nu is de brandstof op waardoor Cassini onbestuurbaar wordt.

Het gevaarte, dat de omvang heeft van een bestelbus, suist momenteel over het wolkendek op 1.600 kilometer van Saturnus.

Volledig scherm Saturnus is vooral bekend vanwege zijn kenmerkende ring

Het bitter koude hemellichaam staat tien keer verder van de zon dan de aarde en is vooral bekend om zijn fraaie ringen. Ze bestaan uit ontelbare brokjes van vooral ijs, die elk apart als een miniatuurmaantje hun eigen baan rond de planeet beschrijven.

Foto's

Op 1 juli 2004 bereikte Cassini de planeet Saturnus na een reis van 6,5 jaar. De sonde heeft sindsdien een schat aan data verzameld. Zo zijn op nog geen 1.200 kilometer afstand van Titan, een van de manen van Saturnus, talloze foto’s gemaakt die vervolgens succesvol naar de aarde werden verzonden.

Cassini voerde de Europese ruimtesonde Huygens mee naar Titan, die er in 2005 een zachte landing maakte. Het is nog steeds de meest afgelegen plaats in het zonnestelsel waar ooit een landing is uitgevoerd.

Een van de fascinerendste ontdekkingen deed Cassini in 2005. Enceladus, een andere maan van Saturnus, bleek ijsdeeltjes en waterdamp de ruimte in te blazen. Wetenschappers vermoeden dat er diep onder het bevroren oppervlak een oceaan van vloeibaar water zit dat via barsten en spleten doordringt tot aan de oppervlakte.

Ook de observatie van een wolkje in december 2010 kreeg applaus in het vluchtleidingscentrum. Een paar maanden later was de wolk uitgegroeid tot een zware storm over een oppervlakte van 4 miljard vierkante kilometer.

Duikvlucht

Eerder dit jaar maakte Cassini voor het eerst een duikvlucht tussen de planeet en haar ringen door. De vluchtleiders waren bang dat daar zoveel stof rondzweefde dat het de ruimtesonde fataal zou worden. Cassini vliegt 122.000 kilometer per uur en dan is zelfs een botsing met een korreltje gevaarlijk. Om zichzelf wat te beschermen tegen eventuele inslagen, vloog Cassini met zijn grote antenne naar voren gericht. Het ruimtevaartuig bleef uiteindelijk ongeschonden en maakte tussen de ringen door verbluffende opnamen van zowel de aarde als de maan.

Toch heeft Cassini, een project van Europese en Amerikaanse ruimtevaartorganisaties, een aantal vragen nog niet kunnen beantwoorden. Zo is nog onduidelijk hoe lang een dag precies duurt op Saturnus. De onderzoekers stellen dat het grofweg 10 en een half uur is, maar hadden graag een preciezere tijd gekregen.

