Rusland bekent voor het eerst: We vochten mee in Oekraïne

Het Russische leger heeft meegevochten in het oosten van Oekraïne. Het was een opmerkelijk uitspraak tijdens de speech van Sergej Lavrov afgelopen vrijdag. De Russische minister van Buitenlandse Zaken sprak in een internationaal forum in Moskou openlijk over het meevechten, iets wat tot dan toe steeds ontkend werd.

,,Ik heb veel kritiek gehoord en gelezen op ons besluit om mee te strijden in Syrië en de Donbass", begon Lavrov een antwoord op de vraag van een journalist over internationaal optreden van Rusland, om daarna verder te gaan in een algemene verhandeling. Bij het Primakov Readings International Forum was ook de Amerikaanse oud-minister Henry Kissinger aanwezig.

MH17

Donbass ligt in het oosten van Oekraïne. Rusland ontkende tot nu toe steeds mee te vechten - dan wel te hebben gevochten - in die regio sinds drie jaar geleden daar een burgeroorlog losbrak. In die chaos werd ook vlucht MH17 neergeschoten.

Verschillende Engelstalige media pikten de speech van Lavrov, en de vertaling ervan die is terug te vinden op de website van zijn ministerie, op. Ze noemden de uitspraak van Lavrov 'opvallend' en breaking news. De vraag blijft of sprake is van een misvertaling op Lavrovs ministerie of van een strategische zet door de Russen, om Donbass zo terloops te noemen.

Omtzigt

Het bericht bereikte ook CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij retweette gisteren een Engelstalig stuk van de speech van Lavrov. Omtzigt noemt de uitspraak 'in MH17-context heel belangrijk'.



Vandaag zegt Omtzigt tegen deze krant dat er al het nodige bewijsmateriaal voor Russische betrokkenheid bij de strijd in Oost-Oekraïne lag. ,,Er zijn verklaringen van moeders van omgekomen Russische soldaten. Dat is altijd de Achilleshiel in een geheime oorlog. Veteranen kun je onder de duim houden, moeders van omgekomen zonen niet.’’



Wat de consequenties zijn van de uitspraak van Lavrov, moet blijken. ,,Als dit inderdaad een bevestiging is van de Russen en als dit ook gold voor het moment dat de MH17 werd neergeschoten en als er een Russische dader in het vizier komt dan zou dit het wellicht makkelijker maken om ook de Russisch staat aan te klagen. Heel veel 'als-en' dus.’’

Strafrechtelijk onderzoek