Rusland: IS-leider Al-Baghdadi mogelijk gedood

Dood vaker gemeld

De dood van Al-Baghdadi is al vaker gemeld en nog nooit bevestigd. Sinds 2010 leidt hij IS, dat toen nog Al-Qaida in Irak heette. De leider van het kalifaat is een mysterieus figuur, hij verschijnt zelden tot nooit in het openbaar. Een van de laatste keren was toen hij in een moskee in Mosul (in Irak) het kalifaat uitriep. Al-Baghdadi zou lang in die stad hebben verbleven, maar man vertrok daar toen de stad zwaar onder vuur kwam te liggen. Inmiddels is Mosul voor een groot deel terugveroverd door het Iraakse leger.