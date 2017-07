'Rusland lokte Trump-kamp met belastende informatie over Clinton'

Bij de ontmoeting op 9 juni vorig jaar, in de Trump Tower in New York, waren de schoonzoon van Trump, Jared Kushner, de zoon van Trump, Donald Trump jr. en de voorzitter van het campagneteam Paul Manafort aanwezig. Trump had net twee weken daarvoor de Republikeinse nominatie gewonnen en was gebrand op elk flintertje informatie die hem aan de uiteindelijke presidentszege zou helpen.



De New York Times baseert zich op gesprekken met drie adviseurs van het Witte Huis die over de ontmoeting zijn ingelicht. De krant zegt niet te weten of de advocaat, Natalia Veselnitskaja, inderdaad informatie over Clinton met haar gesprekspartners heeft gedeeld.



Adoptieregels

Volgens Donald Trump jr. was dat niet het geval. Hij beweert dat de ontmoeting inderdaad plaats heeft gehad, maar dat het in het gesprek vooral over adoptieregels ging. Volgens hem had de advocaat wel gezegd dat ze belastende informatie zou geven, maar bleef het bij wat vage informatie.



Volgens de krant is dit zeer concreet bewijs dat er inderdaad nauw contact is geweest tussen de Russen en het Trump-team in de aanloop naar de presidentsverkiezingen. Of het daadwerkelijk invloed heeft gehad op het verloop van de verkiezingen wordt door speciale aanklager Robert Mueller onderzocht.



Volgens een woordvoerder was president Trump niet aanwezig bij de ontmoeting en was hij er evenmin van op de hoogte.