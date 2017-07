Salah Abdeslam verstopte wapens in de buurt van kleuterschool

Een plattegrond op een computer van Salah Abdeslam leidde de onderzoekers daarheen. Het kaartje dat ze terugvonden, is met de hand getekend. Het toont de gebouwen van de basis- en de kleuterschool in Meulenberg, een wijk in Houthalen-Helchteren - ook bekend als 'het Molenbeek van Belgisch Limburg'.



In het Frans geschreven instructies leiden naar een garage op dat schooldomein. Daar zijn tot twee keer toe huiszoekingen verricht met explosievenhonden. Ze vonden geen ­wapens meer, maar troffen wél een doorgeknipte draad en inbraaksporen aan. Dat doet vermoeden dat de wapens kort voor de terreur in Brussel zijn weggehaald om ze elders te verbergen, zo valt te lezen in de nota van de Staatsveiligheid.