'Schaduwimam' kon tien jaar ongezien zijn gang gaan

Es Sati leidde een dubbelleven. Soms droeg hij een spijkerbroek, kleedde hij zich als een 'hipster' en had hij een korte baard. Hij was altijd hoffelijk en angstvallig discreet. Zijn leerlingen leerde hij zich precies hetzelfde te gedragen. De imam die sinds vorig jaar in het Spaanse stadje Ripoll woonde, kwam om bij een explosie van gasflessen in een woning in Alcanar. De politie gelooft dat hij het brein was achter de aanslagen die vorige week plaatsvonden. Es Sati was al veel langer operatief. Meer dan tien jaar hield de geestelijke zich bezig met het jihadistisch gedachtegoed, maar al die tijd wist hij van de radar van de veiligheidsinstellingen te blijven.

Tactiek afgekeken

Elf jaar geleden kwam Es Sati in contact met recruiters van al-Qaeda. Zijn tactiek om jonge jongens te rekruteren om een terroristische cel voor IS te vormen, keek hij van hen af. Zijn invloed ging zelfs zover dat na zijn overlijden bij de explosie in Alcanar, zijn leerlingen alsnog hun terroristische plannen doorzetten. Het leidde tot het vreselijke drama in Barcelona vorige week.

Madrid 2004

Toch was hij wel bekend bij de Spaanse terrorismebestrijdingsautoriteiten, volgens Fernando Reinares, de directeur van het Programma over Wereldwijd Terrorisme bij het Elcano Royal Institute in Madrid. ,,Es Sati had een decenium geleden in Catalonië een aantal contacten met personen die achter de aanslag op het metrostelsel in Madrid zaten. Daarnaast had hij in de gevangenis - de imam werd eenmaal veroordeeld voor drugssmokkel - contact met een lid van hetzelfde terroristische netwerk.''