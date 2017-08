Schatrijke mijnbouwmagnaat opgepakt in spraakmakende fraudezaak

Frauduleus

Steinmetz is eigenaar van het mijnbouwbedrijf BSG Recourses, dat handelt in edelmetalen en diamanten. De Israëliër zou met zijn frauduleuze praktijken alleen al de Roemeense staat ruim 160 miljoen euro door de neus hebben geboord. In deze zaak worden ook een oud-adviseur van de voormalige premier Ehud Barak en Ehud Olmert en de voormalige chef staf van oud-premier Yitzhak Rabin genoemd.

De 60-jarige Steinmetz is in december 2016 al opgepakt na beschuldigingen van het omkopen van ambtenaren in Guinee. De Israëliër zou grote sommen geld op tafel hebben gelegd om een enorme ijzerertsmijn in het Afrikaanse land te mogen exploiteren. Destijds werd hij daarvoor twee weken onder huisarrest geplaatst maar tot een officiële aanklacht kwam het niet. Volgens Steinmetz was de hele zaak opgezet door mede-miljardair George Soros om hem in een kwaad daglicht te stellen. Soros heeft die beschuldiging altijd afgedaan als onzin.