Martin Schulz, de belangrijkste tegenstander van Angela Merkel bij komende verkiezingen in Duitsland, zet vol in op de opvang van meer vluchtelingen in Duitsland.

Dat bleek gisteren bij zijn eerste officiële campagnetoespraak in aanloop naar de Bondsdagverkiezingen. Op felle toon sprak Schulz in Berlijn over immigratie, een van de belangrijkste thema's van de komende verkiezingen. Hij maakte gehakt van de kritiek op de opvang van de ruim miljoen vluchtelingen die in de afgelopen twee jaar naar Duitsland zijn gekomen.

,,De conservatieven willen migranten het liefst buiten de deur houden. Maar het is nu eenmaal de realiteit dat ze naar ons komen. De conservatieven blijven de samenleving indelen in wij en zij. De SPD is er al lang over uit dat iedereen voor de wet gelijk moet zijn en dat wij migranten nodig hebben om het land verder te ontwikkelen.''

Migrantenkinderen

De SPD-leider waagde er zich niet aan om zijn opponent Merkel openlijk aan te vallen. Maar hij presenteerde wel een paar voorstellen die het CDU niet met gejuich zal ontvangen. Schulz wil voor gratis kinderdagverblijven voor migrantenkinderen. Ook wil hij dat jonge vluchtelingen meteen naar de universiteit moeten kunnen en hen bij het halen van de studie automatisch een verblijfsvergunning geven.

De komende weken moet blijken of het genoeg is om achterstand op de christendemocraten in de peilingen weg te werken. Als Schulz nog bondskanselier wil worden, moet hij een enorme sprint trekken. Het CDU schommelt tussen 37 en 40 procent. De SPD op hooguit 25 procent.

Merkel hield haar eerste officiële verkiezingsspeech afgelopen weekend. De bondskanselier koos voor Dortmund, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het is de thuisbasis van de sociaal-democraten en Schulz maar tot verassing van iedereen won de CDU er begin dit jaar bij de deelstaatsverkiezingen. Merkel gaf de Amerikaanse president Donald Trump een sneer. Ze haalde uit naar de Duitse auto-industrie, die door gesjoemel een deuk in het imago opliep. En ze deelde wat plaagstoten uit naar haar concurrent Schulz. Over immigratie, sociale ongelijkheid en terrorisme, de drie belangrijkste thema's in de Duitse verkiezingen ging Merken nauwelijks in.

Verkiezingen niet gewonnen

Na afloop realiseerde de bondskanselier zich dat ze nog wat vergeten was. ,,Oh, ik heb helemaal niet gezegd dat de mensen op het CDU moeten stemmen en dat de verkiezingen nog niet zijn gewonnen'', klonk het door de microfoon die nog open stond.

Merkel vertrouwt op haar comfortabele voorsprong. Zelf op de verkiezingsposters van haar partij zijn ontspannen stemmers te zien. Luierend in het gras. 'Nu van de zomer genieten, straks de juiste beslissing nemen,' staat er onder.