Sessions is boos en sprak met geen Rus over manipulatie

Jeff Sessions heeft nooit met Russische functionarissen over beïnvloeding van de campagne voor de presidentsverkiezingen gesproken. De Amerikaanse minister van Justitie zei dat vandaag in Washington tijdens een hoorzitting van de inlichtingencommissie van de Senaat.

De suggestie dat hij deel is van een samenzwering met het Kremlin is een ‘vreselijke leugen’, foeterde Sessions in zijn openingsverklaring. ,,Ik heb een geweldige reputatie, zowel thuis als in dit orgaan, en die heb ik verdiend,” zo wees hij op zijn decennialange werk in de Senaat. Toch zijn er veel vragen over zijn rol in de Rusland-kwestie.

In een eerdere hoorzitting over zijn benoeming verzweeg hij twee ontmoetingen met de Russische ambassadeur Kislyak. Het leidde ertoe dat hij verklaarde dat hij zich niet met het onderzoek naar mogelijke banden tussen team Trump en het Kremlin zou bemoeien. Er zijn alleen maar meer vragen gerezen na de veelbesproken getuigenis van FBI-directeur James Comey in de Senaat, vorige week.

Achter gesloten deuren

Comey sprak daarin over ‘feiten’ die het ‘onvermijdelijk’ hadden gemaakt dat Sessions zich terugtrok uit dat onderzoek, omdat zijn betrokkenheid ‘problematisch’ zijn. Achter gesloten deuren zou Comey later tegen senatoren hebben gezegd dat Sessions mogelijk een derde, niet gemelde ontmoeting met Kislyak heeft gehad. Maar Sessions getuigt dat de gesprekken met Kislyak ‘routineontmoetingen’ waren voor een senator – het was niet in hem opgekomen ze te melden. Die eventuele derde ontmoeting zegt hij zich niet te herinneren.

Die derde ontmoeting zou in april vorig jaar hebben plaatsgevonden tijdens een receptie in het chique Mayflower Hotel in Washington. De Amerikaanse inlichtingendiensten pikten – onbewezen - signalen in die richting op. Sessions is er vaag over. ,,Mogelijk had ik een ontmoeting met Kislyak, maar ik herinner het me niet,” zei hij. Sessions wist naar eigen zeggen niet dat de Russische ambassadeur aanwezig was op het feestje ter gelegenheid van een campagnespeech van Trump, wat uitzonderlijk was. Hij zegt wel te weten dat er niets ongepasts is gebeurd.

Details

Comey trok inderdaad bij Sessions aan de bel over zijn contact met president Trump, vertelde de minister. Comey, die het gevoel kreeg dat Trump hem vroeg het onderzoek naar een van zijn mensen te stoppen, zei Sessions dat hij hem nooit meer alleen mocht laten met de president, waarop Sessions volgens de ontslagen FBI-baas niet reageerde. Sessions zegt dat Comey inderdaad zijn zorgen uitte over een gesprek onder vier ogen. ,,Maar dat op zichzelf is niet problematisch,” zei Sessions. ,,Hij gaf geen details over de inhoud van het gesprek.” Hij zegt wel degelijk instemmend te hebben gereageerd op Comey: de FBI en justitie moesten voorzichtig zijn in hun contact met het Witte Huis.

Quote Ik heb een geweldige reputatie, zowel thuis als in dit orgaan, en die heb ik verdiend Jeff Sessions

En dan was er nog het ontslag van Comey, mede op advies van Sessions, de man die zich ver zou houden van alles wat naar Rusland riekt. Comey: ,,Als ik, zoals de president zei, ontslagen ben vanwege het Rusland-onderzoek, waarom was de minister van justitie daar dan bij betrokken?”