Sessions trekt zich niets aan van aantijgingen Trump

Trump klaagde in The New York Times over zijn oudste politieke vriend. ,,Hij had zich nooit mogen terugtrekken uit dat onderzoek en als hij dat wilde, had hij dat mij eerst moeten vertellen voor hij de ministerspost aannam. En dan had ik iemand anders genomen."



Sessions verklaarde in maart dat hij zich niet mengt in het onderzoek van de FBI naar de vermeende Russische bemoeienissen, omdat hij mogelijk zelf partij zou kunnen zijn in de zaken die worden onderzocht. Trump noemde dit in de Amerikaanse krant heel erg oneerlijk tegenover de president.