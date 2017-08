Slachtoffer 9/11 bijna zestien jaar na aanslagen geïdentificeerd

Het gaat om een man wier identiteit op verzoek van de nabestaanden niet wordt geopenbaard, zo meldt het bureau vandaag. Nieuw DNA-onderzoek leidde tot de identificatie van het slachtoffer.



Met het achterhalen van de identiteit van de man is er nog lang geen einde gekomen aan het proces van het achterhalen van de slachtoffers. Het forensisch bureau heeft van 'slechts' 1.641 overledenen kunnen ontdekken om wie het gaat, wat betekent dat nog ruim 43 procent - 1.112 mensen - van de doden in de Twin Towers niet is geïdentificeerd. In totaal kwamen tijdens 9/11 bijna 3.000 mensen om het leven bij het World Trade Center, het Pentagon en Shanksville.



Het forensisch bureau is al sinds 2002 bezig met herhaald DNA-onderzoek aan de hand van aangetroffen menselijke resten die vóór dat jaar van de rampplek zijn gehaald. In maart 2015 leidde dat voor het laatst tot de identificatie van een slachtoffer. Dit jaar is er een geavanceerdere techniek ingezet waarmee er nog nauwkeuriger DNA-onderzoek kan worden gedaan. De identificatie van de man vandaag is daar het eerste tastbare resultaat van.