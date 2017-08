Spaanse politie nog steeds op zoek naar één man

De gezochte man is de 22-jarige in Marokko geboren Younes Abouyaaqoub, zei hij. Hij is naar alle waarschijnlijkheid degene die het busje bestuurde dat afgelopen donderdag op meer dan 100 mensen inreed op de Ramblas in Barcelona.



De politie kan nog niet bevestigen of er meer dan één persoon woensdag is omgekomen in een ontploft huis in Alcanar. ,,Het kan er één zijn, twee of drie'', aldus Oliva. Spaanse media berichtten eerder dat de politie de resten van drie personen heeft gevonden in het huis.



De politie vermoedt dat de terreurcel in deze woning plannen voorbereidde voor een nog grotere aanslag in Barcelona. In het huis zijn zo'n honderd gasflessen gevonden. Een merendeel ervan is gisteren gecontroleerd door de politie tot ontploffing gebracht.