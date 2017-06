Spanning in Washington: Jeff Sessions getuigt over Rusland-gate

Wie kende wie? Wie sprak met wie? Waarover precies? En waar? Wanneer dan? En waarom? Jeff Sessions mag vanmiddag zijn kant van het verhaal vertellen aan de Inlichtingencommissie van de Senaat. Hij is een van de hoofdrolspelers in wat langzamerhand een klucht dreigt te worden (als het niet zo ernstig was): de banden van Trumps campagneteam met Rusland. Er zijn al mensen voor verhoord, er zijn mensen om ontslagen en er zitten ongetwijfeld mensen heel zenuwachtig te wezen. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste spelers.

Jeff Sessions: minister van Justitie, en de allereerste senator die zijn steun voor Trump uitsprak. Hem was eerder al gevraagd of hij contact had met de Russen. Nee, natuurlijk niet, was zijn antwoord. Later bleek van wel. Hij heeft tijdens de verkiezingen zeker twee keer gesproken met Sergej Kislyak, de Russische ambassadeur. Maar dat was als senator, zegt Sessions nu, en niet als lid van het campagneteam, dus dat telt niet. Hmm. Sommige media hebben gemeld dat de minister van Justitie hierom zijn ontslag heeft aangeboden, maar dat Trump dit heeft geweigerd.

Jared Kushner: schoonzoon van Trump. Ook hij moet verschijnen voor de commissie, al had hij aanvankelijk niet zo’n zin. Hij zou samen met Michael Flynn (zie verderop) in de Trump Tower gesproken hebben met ambassadeur Kislyak. Dat zou gegaan zijn over een geheim communicatiekanaal met president Poetin (via de Russische ambassade). Ook dit was vóór de inauguratie van Trump, dus toen Obama nog president was. Twee eerdere telefoongesprekken met Kislyak kon Kushner zich niet meer herinneren. Hij gaat hier zeker vragen over krijgen.

Volledig scherm Jared Kushner. © AFP

Paul Manafort: voormalig campagneleider van Trump. Hij heeft banden met verschillende Russische oligarchen en politici die dicht bij Poetin staan. Ook zou hij miljoenen hebben gekregen voor het behartigen van Russische belangen in Oekraïne en de VS. Halverwege de campagne werd hij ontslagen.

Volledig scherm Paul Manafort © AP

Mike Flynn: voormalig nationaal veiligheidsadviseur. Hij was 23 dagen in functie toen bekend werd dat hij had gelogen over zijn contacten met ambassadeur Kislyak. Het is geen geheim dat hij af en toe als betaald commentator optrad voor Russia Today, een op het Westen gerichte propagandazender van Moskou. Hij moet ook voor de commissie verschijnen, maar heeft gedreigd zich te beroepen op zijn zwijgrecht. Het maakt hem niet bepaald minder verdacht.

Volledig scherm Mike Flynn © AP

James Comey: voormalig FBI-directeur. Kondigde in maart aan dat de FBI onderzoek doet naar de mogelijke banden tussen Trumps campagneteam en de Russische regering. Het is onderdeel van een breder onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen. Comey werd vorige maand ontslagen door Trump. Die liet zich vervolgens tegen ambassadeur Kislyak ontvallen dat de FBI-directeur niet alleen een ‘mafketel’ was, maar ook dat hij door ‘Rusland onder grote druk’ stond: ,,Die druk is nu weggevallen.” Comey getuigde vorige week voor de commissie. Hij heeft geen twijfel dat Moskou zich heeft bemoeid met de verkiezingen, zei hij toen. En volgens hem heeft Trump hem indirect verzocht om het onderzoek tegen Michael Flynn te staken.

Volledig scherm James Comey © AP

Sergej Kislyak: Russisch ambassadeur in Washington en topspion. Hij is de man met wie zo ongeveer iedereen contact lijkt te hebben gehad. Helaas gaat hij niet verschijnen voor de commissie.

Volledig scherm Sergej Kislyak © AFP

Vladimir Poetin: president van Rusland (komt ook niet voor de commissie). Heeft zich volgens de FBI bemoeid met de verkiezingen door het laten hacken van Hillary Clintons emails. Zijn verweer: ach, dat kan toch iedereen geweest zijn? President Trump zegt overigens hetzelfde. Hij is het niet eens met de conclusies van de FBI. ,,Misschien was het wel China. Of anders iemand van 200 kilo met een computer vanuit zijn bed.”