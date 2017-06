Spoorloos in Colombia: had ontvoerde Derk Bolt vette pech?

Spoorloos -presentator Derk Bolt en zijn cameraman, Eugenio Follenden, hebben waarschijnlijk vette pech, want hoewel Colombia aan het eind van de vorige eeuw een sinistere reputatie genoot als ‘ontvoeringcentrum van de wereld’ is het aantal ontvoeringen de afgelopen zeventien jaar drastisch verminderd.

De belangrijkste reden van deze afname? Vredesbesprekingen met guerrillagroepen als FARC ( de Revolutionaire Gewapende Strijdkrachten van Colombia) en het kleinere ENL (het Nationale Bevrijdings Leger, een katholieke organisatie).



Behalve gerichte ontvoeringen om politieke concessies of vrijlating van gevangen strijders af te dwingen (wereldberoemd werd de ontvoering van presidentskandidaat Ingrid Betancourt), grossierden beide clubs ook in willekeurig kidnappen.

Grof geld

Hele bussen werd ontvoerd, waarbij familieleden grof geld moesten betalen om de oorlogskas van de strijdgroepen te spekken. Van dat losgeld werden wapens gekocht en guerrilla’s betaald.



Een andere reden dat het fenomeen zou afnemen, is dat de Colombiaanse overheid meer grip heeft gekregen op het land. Er zijn steeds minder no go- gebieden waar guerrillagroepen nog heer en meester zijn en dus kunnen ontvoeren wie ze willen.

Verfilmd

Sinds de jaren zeventig zijn in Colombia tienduizenden mensen gekidnapt. De meesten werden na betaling van losgeld vrijgelaten, een aantal werd vermoord of kwam om bij bevrijdingsacties van de politie. Verfilmd werd het verhaal van de Amerikaanse wetenschapper Thomas Hargrove die in 1994 werd ontvoerd door de FARC. In Proof of Life spelen Russel Crow en Meg Ryan de hoofdrollen.

Het Zuid-Amerikaanse land komt van ver. Zeventien jaar geleden waren er in Colombia nog 10 ontvoeringen per dag. In 2014 waren dat er al minder dan 1 per dag, ofwel 277 voor het hele jaar. Dat komt tenminste naar voren uit de cijfers van GAULA, het anti-ontvoeringsbureau van de Colombiaanse regering.



Er is twijfel of de afname echt zo spectaculair is omdat de regering er heel veel aan gelegen is om vooral met positieve cijfers naar buiten te komen. Met zo’n reputatie als ontvoeringscentrum van de wereld is het immers lastig buitenlandse investeerders te trekken. Niet alle ontvoeringen worden geregistreerd, denken experts.

Criminelen

Volgens datzelfde GAULA zijn ontvoeringen tegenwoordig voor 75 procent het werk van ‘reguliere’ criminele organisaties. Meestal drugskartels. De resterende 25 procent wordt verdeeld tussen FARC en ELN (23 procent) en extreemrechtse organisaties. Volgens een lokale woordvoerster van het Internationale Rode Kruis zijn de slachtoffers tegenwoordig vooral pechvogels.



Mensen die op de verkeerde tijd op de verkeerde plek waren. Het overgrote deel van de ontvoerden zijn Colombiaanse burgers en politiemensen of militairen die vooral door de guerrilla’s worden gekidnapt. Een heel klein deel betreft buitenlandse toeristen en buitenlanders die voor hun werk in Colombia zijn zoals nu dus Derk Bolt.

Miljonairsritje