Staan we aan de vooravond van een totale oorlog?

,,Van Noord-Korea zijn we de dreigementen gewend. Volgens Kim Jong-un zou zelfs New York niet veilig zijn als de Verenigde Staten kwaad willen’’, zegt Sico van der Meer, gespecialiseerd in massavernietigingswapens en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. ,,Het nieuwe aan dit conflict is de opstelling van Donald Trump. Nu gaat ook de Amerikaanse president er met gestrekt been in. Hij gooit nu net zoveel olie op het vuur als zijn Noord-Koreaanse rivaal.’’



Volgens Remco Breuker, hoogleraar Koreaanse Studies in Leiden, is de situatie 'behoorlijk gevaarlijk', zeker omdat Trump een 'ongeleid projectiel' is. ,,Hij dreigt, spreekt zijn eigen minister van Buitenlandse Zaken tegen en heeft nog steeds geen ambassadeur in Zuid-Korea benoemd. Dan is de kans op onbedoelde escalatie opeens een stuk groter. Er zijn geen directe communicatielijnen meer met Noord-Korea.’’