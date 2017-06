‘Stem om de 22 slachtoffers te eren’

Burgemeester Brussel stapt op na plunderen daklozenpot

8 juni De Brusselse burgemeester Yvan Mayeur dient vandaag nog zijn ontslag in, na stormen van kritiek omdat hij jarenlang de stedelijke daklozenpot blijkt te hebben geplunderd. Zowat heel politiek België viel vandaag over hem heen, omdat hij als bestuurslid zitpenningen inde voor vergaderingen waarvan nog maar moet blijken of ze wel hebben plaatsgehad. ‘Een kaakslag voor de vrijwilligers’, aldus vanmiddag in het Parlement een woedende federaal premier Charles Michel.