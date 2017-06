Bij stembureau's in het hele land worden extra politieagenten ingezet. ,,De Britten brengen hun stem uit in uitzonderlijke tijden'', zegt de nationale politiechef Lucy D'Orsi.



Het dreigingsniveau in Groot-Brittannië is 'substantieel', wat betekent dat de kans op een aanslag reëel is. ,,We verzoeken mensen om alert te blijven en de politie te waarschuwen als zij iets verdachts zien.



Vandaag zijn verspreid over het land ongeveer 50.000 stembureau's geopend. Veiligheidsexperts benadrukken dat die een doelwit van terroristen kunnen zijn. Michael Fuller, die eerder betrokken was bij de beveiliging van de Olympische Spelen van 2012 in Londen, zegt in Britse media dat extra politie-inzet bij de stemlokalen en het nauwgezet controleren van de stempassen helpen om de verkiezingen veilig te laten verlopen. ,,Simpele dingen als een agent zichtbaar bij elk stembureau, helpen al enorm.''