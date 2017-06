Strijdster lacht als kogel vlak langs haar hoofd zoeft

Een opmerkelijke video van een laconieke Koerdische strijdster die op een haar na wordt gemist door een kogel, is een hit op internet. Te zien is hoe de kogel rakelings langs haar heen zoeft en zich in de muur boort. De beelden zijn opgenomen in de Syrische stad Raqqa en werden gisteren op social media geplaatst.