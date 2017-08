Sumatra getroffen door aardbeving

De beving vond iets na 22.00 uur lokale tijd plaats, op 73 kilometer van Bengkulu. Het is nog niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen. Een medewerker van het Indonesisch Geofysisch Agentschap laat weten aan persbureau AFP: ,,De beving was best krachtig en erg oppervlakkig. Hij was te voelen tot in Padang, in het westen van Sumatra. Maar er is geen gevaar van een tsunami."



Neng Hasnah, inwoner van Bengkulu, maakte de beving heel bewust mee: ,,Ik droeg mijn kleindochter van zeven maanden en moest rennen. Ook alle buren kwamen rennend naar buiten."