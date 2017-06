Syrische Omran is terug van weggeweest

Iedereen sprak schande van het oorlogsgeweld dat zijn broertje Ali (10) het leven had gekost toen er een bom op hun huis viel. Rebellen in Aleppo kregen meteen van de Syrische regering het verwijt dat zij Omran misbruikten voor propagandadoeleinden.



Een jaar later maakt het jongetje – ‘ik ben vier jaar’- onderdeel uit van een publiciteitscampagne van Syrië en Assads bondgenoten Rusland en Iran. Een jaar lang weigerde zijn familie elk interview, nu vertelt Omran met steun van vader Mohamad Kheir Daqneesh zijn verhaal aan met president Assad bevriende media.



,,Na die beelden van vorig jaar was ik bang dat Omran iets zou overkomen. Ik heb zijn naam veranderd en zijn kapsel (hij had een flinke bos gitzwart haar, red.) veranderd in de hoop dat niemand hem zou herkennen’’, zegt zijn vader op de Iraanse staatstelevisie.