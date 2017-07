Tekort aan bloedplasma dreigt door één patiënt: donoren gezocht

Met een plasmawissel wordt het vervuilde plasma bij een patiënt omgezet in donorplasma. En daar zorgt het Rode Kruis voor. Na een eerste oproep op 19 juli - omdat één patiënt in België al verschillende weken een behandeling ondergaat -, wordt vandaag een tweede, dringende, oproep gelanceerd.



,,Bij één patiënt met bloedgroep AB in ons land, is de behandeling opnieuw opgestart", klinkt het bij het Rode Kruis. ,,De voorbije weken kreeg die persoon dagelijks tot zestien zakken donorplasma toegediend om hem/haar in leven te houden. Dit is een zeer uitzonderlijke situatie. De voorraad van AB-plasma slinkt hierdoor zienderogen. De voorraad staat onder druk."



Plasma is de vloeistof in het bloed waarin bloedcellen circuleren. Soms kan dat plasma in een menselijk lichaam 'ziek' worden omdat het te veel schadelijke stoffen of te veel eiwitten bevat. Het plasma verdikt dan en wordt stroperig. Ziek plasma moet vervangen worden door donorplasma. Wie plasma doneert, helpt ook patiënten die ernstige stollingsstoornissen hebben door bijvoorbeeld massaal bloedverlies of bloedziekten. Ook pasgeboren baby's met geelzucht kunnen plasma gebruiken.