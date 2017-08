Terreurverdachten Sydney wilden twee aanslagen plegen

De twee verdachten werden zaterdag in Sydney aangehouden nadat bij huiszoekingen materiaal was aangetroffen om zelf een bom in elkaar te knutselen. De politie zegt nu dat ze die bom op 15 juli in een toestel van de luchtvaartmaatschappij Etihad hadden willen plaatsen. Om een nog onduidelijke reden werd het plan op het allerlaatste moment afgeblazen.



,,Op geen enkel moment is de bom langs onze veiligheidsmaatregelen gekomen", zegt Michael Phelan van de federale politie van Australië.