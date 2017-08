'Terroristen Cambrils waren vlak voor aanslag in Parijs'

De terroristen die in de Catalaanse stad Cambrils met een auto op mensen inreden, zijn in de afgelopen weken in Parijs geweest. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Collomb zei tegen de zender BFMTV dat de groep in een Audi reed die bij Parijs is geflitst.