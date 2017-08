Tiener (17) vernielt Holocaustmonument Boston

Russen schoppen Italiaanse toerist dood in nachtclub Lloret de Mar

8:54 Drie Russische twintigers zijn gearresteerd op verdenking van moord nadat ze zaterdagnacht een 22-jarige Italiaanse toerist bijzonder zwaar toetakelden in een nachtclub in de Spaanse badplaats Lloret de Mar. De drie gingen zo agressief tekeer dat de Italiaan in een coma belandde waar hij niet meer uit ontwaakte.